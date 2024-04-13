Известная украинская певица лишает бывшего мужа родительских прав

Украинская певица Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могилинец, лишает бывшего мужа родительских прав.

Исполнительница самостоятельно воспитывает 5-летнего сына Мартина. Артистка говорит, что экс-избранник не общается с мальчиком и вообще не появляется в его жизни. Более того, когда началась полномасштабная война, мужчина не волновался о судьбе сына и ни разу не позвонил.

Миша Романова с сыном / Фото: instagram.com/misharomanova

"Мы не общаемся. Для меня было последней каплей то, что в начале полномасштабного вторжения он бросил трубку и за два года ни разу не перезвонил", — призналась артистка в интервью tykyiv.com.

Поэтому, учитывая это все, Миша Романова настроена лишить бывшего родительских прав. Певица уже работает над этим вопросом.

"Сейчас я работаю над тем, чтобы лишить его родительских прав", – добавила исполнительница.

Миша Романова с сыном / Фото: instagram.com/misharomanova

Отметим, Миша Романова самостоятельно воспитывает сына Мартина, который родился в июле 2018 года. Кто стал отцом мальчика – неизвестно. Артистка скрывает своего бывшего мужа и даже ни разу не назвала его имени.

Напомним, сейчас Миша Романова встречается с Алексом Роднянским, которого считают главным экономическим советником Владимира Зеленского. Недавно исполнительница рассказала об их отношениях и поделилась, как познакомила его с сыном

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