Известная украинская певица на фоне алкогольной зависимости неожиданно заговорила об измене: "Пропасть"

Украинская певица Lida Lee, она же Лидия Скорубская, после признаний в алкогольной зависимости поделилась подробностями своего состояния.

В своем фотоблоге артистка удалила все из ленты и опубликовала пост, где намекнула на причину своего непростого периода в жизни. В частности, исполнительница призналась, что "очень долго держала это внутри". И добавила, что "полностью потеряла себя, когда он сказал, что ты сможешь все сама". Впрочем, уточнять, о ком именно идет речь, Лидия не стала. А описала свои чувства:

"Усталость, упадок сил, неспособность действовать – не горю, а сгораю. Вырваться из эмоциональной пропасти, кажется, невозможно", – поделилась Lida Lee.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Кроме того, исполнительница вспомнила знакомых, которые не верили в нее и предали, рассказав о ее алкогольной зависимости в Сети.

"Предательство близких людей, насмешки, перешептывания. В самый уязвимый момент они говорили: "Что с нее взять, переработанный материал", – отметила артистка.

В комментариях под откровенным постом звезды и поклонники поддержали Lida Lee:

Пропасть – это всегда больно, но мне помогла аскеза

Измена… Хочу обнять вас и громко молчать. Это путь, который приведет к лучшему! Обязательно! Меня она сделала посильнее. И я верю в вас

Ты сможешь все сама! Ни для кого, а только для себя, потому что у тебя – ты одна! Не теряй себя…

Лида, что бы то ни было, обнимаю вас. Вы такая молодец, что решились поделиться своими чувствами и мыслями здесь

Напомним, недавно Lida Lee впервые после признания алкогольной зависимости выступила на концерте и показалась на публике.

Читайте также: