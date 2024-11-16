Известная украинская певица намекнула на замужество красноречивыми кадрами: "Ничего не замечаете?"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заинтриговала фанатов изменениями в личной жизни.

Так, в своем фотоблоге артистка опубликовала бэкстейдж со съемок клипа в "Мушлі". На кадрах обнаженная Зарицкая символически позирует внутри декорации в форме раковины. Ее тело слегка прикрывает ткань.

И если к красоте таких кадров у подписчиков вопросов не было, то к тексту публикации – да. Потому что Саша под пикантной фотосессией написала: "Ничего не замечаете на этом видео?" К такому неоднозначному обращению к фанатам знаменитость добавила два смайлика: смущающегося и того, который одобрительно кивает головой.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Поэтому в комментариях разгорелась настоящая дискуссия, разделившая мнения поклонников на несколько лагерей. В частности, одни заметили на правой руке певицы обручальное кольцо, а остальные взялись приписывать артистке беременность. При этом были и те, кто просто признался, что глаз не может оторвать от такой красивой жемчужины.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Однако Зарицкая все же один на один комментарий о "фотосете беременной" дала лаконичный ответ со смеющимся смайликом: "Кто знает". Остальные же комментарии остались без какой-либо реакции со стороны исполнительницы:

Замечаю. Кольцо

Могу смотреть на это без остановки! Обожаю

Я вижу невероятно красивую Сашу

Обручальное кольцо?

Напомним, Александра Зарицкая находится в отношениях с motion-дизайнером Павлом Тараненко. Пара начала афишировать свой роман с 2022 года. Известно, что избранник артистки уже сделал ей предложение. Однако ранее обрученные сообщали, что официально они не расписаны и назвали причину, почему откладывают свадьбу.

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