Известная украинская певица официально расторгла брак и показалась в новом образе

Певица SWOIIA была в браке около пяти лет.

Украинская певица SWOIIA официально подтвердила свой развод с мужем, бизнес-аналитиком Артемом Тараненко.

О серьезных проблемах в отношениях певица, которую раньше все знали как Ассоль, рассказала недавно. Исполнительница признавалась, что она стала инициатором разрыва брака с избранником после их продолжительного кризиса.

И на днях SWOIIA в фотоблоге сообщила фанам об окончательном прощании с прошлым. Так, в сторис на черном фоне она написала "прошлое завершено" и добавила смайлики в форме разбитого сердца и кольца. Кроме того, артистка обратилась к близким и поклонникам с благодарностью за поддержку.

SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

"Ваши слова и поддержка затрагивают самое сердце. Друзья, знакомые, подписчики – каждое сообщение, каждый звонок стали для меня настоящей опорой. Я даже не могла представить такую ​​волну тепла и внимания от вас. Мы пройдем этот непростой этап вместе. Ваша поддержка – моя сила", — написала звезда.

SWOIIA с бывшим мужем / Фото: instagram.com/swoiia

К тому же SWOIIA после такого публичного признания показалась с новой прической. Так, новую страницу жизни певица начала со смены длины волос и новой окраской.

SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

Напомним, недавно певец OSTROVSKYI также сообщил о разрыве со своей девушкой Алиной Муронец, которая снимала пикантный контент.

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