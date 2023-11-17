Известная украинская певица оказалась под капельницей из-за ошибки врача

Украинская певица SWOIIA, которую многие помнят как маленькую Ассоль, поделилась страшной историей, которая произошла с ней из-за ошибки врача.

Сейчас артистка активно работает над записью новой песни. Во время рабочего процесса она почувствовала определенные проблемы с голосом из-за насморка и обратилась к врачу, что едва не стоило ей здоровья.

SWOIIA говорит, что обратилась за консультацией к врачу, с которым постоянно работает и тот посоветовал ей сделать процедуру очищения слизистой, которая называется "кукушка" и является довольно простой.

Так что певица и подумать не могла, что что-то может пойти не так. При подготовке в больничном кабинете медсестра положила рядом два шприца: один с раствором для промывания горла, другой – с дезинфицирующим раствором, которым обрабатывают инструменты медики. Врач перепутал их и залил певице в нос дезинфицирующий раствор.

Сначала артистка не обратила внимания на то, что внутри начало сильно щипать, потому что врач предупредил о таких возможных последствиях. Но почти мгновенно у певицы начался сильный отек. И тогда выяснилось, что врач использовал не тот шприц. Он сам очень испугался и извинялся.

"Мне ввели две ампулы противовоспалительного, чтобы снять отек, я уехала домой, но там мне стало еще хуже. Пекло так, что мне хотелось снять голову и положить ее в холодильник. Вызвали скорую", — поделилась SWOIIA.

Певица SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

Певица SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

По словам артистки ей очень повезло, что раствор не коснулся голосовых связок, иначе она могла бы остаться без голоса до конца жизни, что для каждой певицы – настоящая трагедия.

Сейчас SWOIIA занимается лечением слизистой оболочки и питает большую надежду, что сможет восстановить все рецепторы, отвечающие за вкусы и запахи, потому что она их не испытывает. Артистка уверена, что уже скоро она сможет полноценно заниматься делом своей жизни – музыкой.

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