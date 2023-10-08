Известная украинская певица оказалась в Израиле в эпицентре боевых действий: "Я не понимаю, что делать"

Артистка KOLA вышла на связь с поклонниками из бомбоубежища.
Известная украинская певица Настя Придиус, известная под псевдонимом KOLA, шокировала фанов, что находится в Израиле.
Артистка в сторис своего Instagram разместила короткое видео, которое записала из бомбоубежища. Исполнительница призналась, что ей страшно и она ошеломлена количеством ракет, летящих из сектора Газа на Израиль.
"Я в Израиле. Это трэш. Я из одной войны приехала в другую войну. В другой стране это страшнее. Честно, они как бешеные, они как сошли с ума. Они по 100, по 200, 500 ракет за раз херячат просто. Эти звуки... Это трэш", – поделилась своими эмоциями KOLA.
Артистка также рассказала, что ее обратный рейс отменили и что делать, она не знает:
"Мой рейс отменили, пока я не понимаю, что делать. Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи ироды со всех сторон... Которые неконтролируемые и могут делать все, что им придет в голову", – сказала певица.
Где именно находится KOLA, она не уточнила, так же она не рассказала, зачем приезжала в Израиль. Как известно, в период вторжения сектора Газа на территорию Израиля в Тель-Авиве должен был состояться концерт Бруно Марса, а прямо неподалеку от границы с сектором Газы проходил музыкальный фестиваль, посетителей которого террористическая группировка ХАМАС расстреляла.
Напомним, также в Израиле с семьей застряла российская певица Глюк'oza. Она показала фото из бомбоубежища в Тель-Авиве.
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