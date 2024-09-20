Известная украинская певица оскандалилась песней с россиянами во время войны: звезда ответила на хейт

Украинская певица Dakooka озадачила поклонников сотрудничеством с россиянами и оказалась в эпицентре скандала.

Так, недавно певица родом из Черновцов презентовала новую русскоязычную песню "Без настроения" в сотрудничестве с российской группой "Аигел", которая прославилась благодаря саундтреку к пропагандистскому сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Более того, Dakooka с "Аигел" даже выпустили клип, к съемкам которого привлекли украинского танцовщика Дмитрия Жука.

Клип на песню "Без настроения"

Украинцы не поняли такого поведения исполнительницы и попросили объяснить такой странный выбор музыкантов для дуэта во время войны. В свою очередь, Dakooka в комментарии "Фактам ICTV.Life" впервые аргументировала свою позицию. Как говорит артистка, она сотрудничает исключительно с россиянами, которые отреклись от всего российского и покинули государство-террорист. И добавляет, что группа "Аигел" является именно такой, потому что ее участники проживают в Европе и осудили действия агрессора.

Группа "Аигел"

"Эта группа имеет статус "не рекомендованной" на территории РФ. И с самого начала полномасштабной войны они выступали против вторжения России в Украину. Также они с самого начала войны живут в Берлине", — прокомментировала Dakooka.

Тем не менее украинская певица говорит, что рассчитывала на такую реакцию украинцев на ее песню. Однако уверяет, что никоим образом не пыталась "толеровать россиян" и выступает против войны, развязанной Россией.

"Людям достаточно того, что я выпустила песню с российской группой. И никто не смотрит глубже. Люди всегда будут меня хейтить, что бы я ни сделала. Я уже это проходила", — добавила артистка.

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