Известная украинская певица ошеломила, как за три месяца похудела на 12 килограмм

Украинская певица Наталка Карпа откровенно рассказала о своем резком похудении, на какие процедуры красоты решилась и о будущей пластике.

Исполнительница поделилась, что в свое время очень сильно похудела. В общей сложности, Карпа позбавилась от 12 килограмм. Правда, артистка так резко похудела на фоне стресса, ведь ее муж Евгений Терехов пошел служить в начале полномасштабной войны, а знаменитость очень сильно волновалась за него.

"Я худею от стресса. Два года назад мой муж как-то мне его добавил. Тогда я сбросила 12 килограмм. Это была шоковая терапия, потому что я похудела за три-четыре месяца", — рассказала артистка в интервью "Люкс ФМ".

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Также певица рассекретила, как ухаживает за своим внешним видом. В частности, в этом году звезда решилась на уколы красоты, чтобы избавиться от морщин на лбу. Кроме того, в будущем Карпа хотела бы сделать блефаропластику нижних век, ведь убеждена, что после хирургического вмешательства будет выглядеть значительно моложе.

"По поводу уколов красоты... В этом году я впервые попробовала бутулинотерапию. Мне сказали, что у меня очень сморщенный лоб. Мы несколько месяцев делали маски, аппаратные процедуры, делали ручные массажи, а потом мне очень тоненькими иглами сделали несколько уколов. Пластики не делала. Возможно, сделаю, потому что мне очень хочется сделать блефаропластику нижних век. Эта история дает минус 10 лет", - призналась певица.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, недавно Наталка Карпа праздновала 43-летие. Артистка показывала, как муж прямо с фронта поздравил ее с днем рождения.

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