Известная украинская певица ошеломила, почему исчезла со сцены на 10 лет

Звезда 2000-х, украинская певица Наталья Дзенькив, известная под псевдонимом Lama, откровенно рассказала, почему исчезла со сцены на 10 лет.

Артистка стремительно ворвалась в украинский шоу-бизнес с такими хитами как "Знаєш, як болить", "Моє серце", "Мені так треба", "Світло і тінь", "Тримай", "Літак" и другими, и так же стремительно исчезла.

В интервью для YouTube Rostyslove Production Lama призналась, что никогда не была карьеристкой и чувствовала себя в шоу-бизнесе некомфортно.

"Были периоды жизни, когда я понимала, что мне нужно немного отойти от шоу-бизнеса. Я понимала, что я всегда была не в шоу-бизнесе. Это была моя отдельная планета, мне хотелось быть в комфорте больше. Были такие моменты, когда я понимала, что с ними не могу сжиться. Есть вещи, которые я не хочу делать, те, которые происходят в шоу-бизнесе", – прокомментировала исполнительница.

Lama

И добавила, что хотела писать песни тогда, когда ей "писалось", артистка хотела, чтобы в ее жизни "было все гармонично".

Вместе с тем Lama рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем из-за стресса. Певица не спала по несколько ночей перед концертами и переживала, что может не доиграть выступление.

"Я дошла до невроза. Это вегето-сосудистая дистония. Я очень часто не спала по ночам. Для меня была проблема заснуть перед концертом, я очень часто срывала съемки клипов. Я поняла, что мне очень не комфортно. Я понимала, что не могу работать в таком ритме", – прокомментировала Дзенькив.

Lama

В конце концов, Наталья решила покинуть сцену, и сконцентрировалась на познании своего духовного мира:

"Я очень сильно углубилась в духовное развитие. На это ушло очень много времени. Я изучала психотерапию, я изучала психологию, все что касается вегетососудистой дистонии, я изучала кардиологию. Это было где-то четыре года. В 2012 году умер папа. Это вообще меня выбило из колеи на несколько лет. Я не могла выйти даже из дома. Меня сразу ловила такая полупаническая атака. Я не могла давать концерты в таком состоянии", – поделилась Lama.

Но исполнительница постепенно возвращается на украинскую сцену. А на днях состоялась премьера ее новой композиции, получившей название "Мій друг".

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