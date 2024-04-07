Известная украинская певица ошеломила своим кардинальным похудением: фото до и после

Артистка также рассекретила, у нее это получилось.

Популярная украинская певица Маша Кондратенко, которая прославилась ироническими песнями, удивила своим похудением.

В своем Instagram исполнительница откровенно призналась, что не всегда была такой худой, как сейчас. Ранее Маша весила гораздо больше килограммов. Впрочем, певица решительно взялась за свою фигуру.

Как рассказала знаменитость, она начала активно заниматься спортом. По словам Кондратенко, это не только улучшило ее физическую форму, но и самочувствие в целом.

Маша Кондратенко / Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

"Когда ты выбираешь сознательно заниматься своим телом и здоровьем – настроение становится лучше, самочувствие становится лучше, развивается выносливость, а в сердце появляется настоящая любовь к спорту", — поделилась певица.

Маша также показала фото до своего кардинального похудения и после. На снимках заметно, что исполнительница сильно изменилась. Более того, иногда ее просто не узнать. Кондратенко посоветовала не откладывать спорт, ведь это и полезно, и приятно.

Маша Кондратенко / Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

Напомним, недавно жена шоумена Владимира Остапчука делилась, что за более чем год похудела на 10 килограммов. Екатерина Полтавская также на фото показала, как выглядела раньше и как сейчас.

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