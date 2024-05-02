Известная украинская певица откровенно рассказала о кризисах в браке с мужем и о серьезных ссорах

Украинская певица Алена Омаргалиева откровенно рассказала о кризисе в отношениях с мужем, исполнителем Тамерланом, и о серьезных ссорах.

Артистка призналась, что им с возлюбленным пришлось пережить непростой период в их браке. Раньше супруги очень сильно ссорились. В частности, пара вместе работала и постоянно находилась друг с другом. Омаргалиевой это давалось тяжело, ведь ей иногда хотелось провести время наедине с собой. На этом фоне у супругов возникали серьезные ссоры. Как говорит певица, "дома был ураган". В такие моменты артистка ездила к родителям и отдыхала от мужа.

Тамерлан и Алена Омаргалиева / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Тамерлан всегда держал меня возле себя. Я человек, которому нужно иногда побыть самому, мне самой с собой комфортно. Я уставала. Бывало такое, что накапливалось, меня муж не слышит. Это был ураган дома, были ссоры, конечно. Когда вы постоянно видите друг друга, все немного замыливается, и вы просто раздражаете друг друга. Такое бывает, это нормально. Я понимала, куда я могу поехать, чтобы немного отдохнуть от мужа, это я ездила к родителям", - рассказала исполнительница в подкасте Дианы Глостер.

Серьезное испытание паре пришлось пройти во время полномасштабной войны. Артистка в начале российского вторжения вместе с сыном отправилась в Польшу, а Тамерлан остался в Украине и вступил в ряды ТрО. Омаргалиева призналась, что тогда не понимала, настолько муж нуждался в поддержке. Также расстояние негативно влияло на супругов. Наконец певица вернулась в Украину. Они с мужем все проговорили и поняли, настолько ценят и любят друг друга.

Тамерлан и Алена Омаргалиева

"Разводятся те, у кого уже просто нет любви, им не за что хвататься. У нас с Тамерланом тоже были какие-то обиды. Мы этот этап прошли. Я знаю, что у меня к нему чувства, что это любовь. Да, могут быть разные периоды, много ссор. Слава Богу, каких-то жестких моментов, чтобы мы расходились – такого не было. Ни он этого не хочет, ни я. Я знаю, что Тамерлан много сделал шагов для того, чтобы у нас эти отношения сохранились", — добавила Омаргалиева.

Напомним, недавно актриса Анастасия Карпенко рассказала о кризисе в отношениях с мужем. Артистка призналась, как они с ним боролись.

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