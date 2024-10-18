Известная украинская певица откровенно рассказала о своих неудачных отношениях: "Не было будущего"

Участница дуэта KUGATESSA, певица и модель Саша Кугат откровенно рассказала о неудачных отношениях.

Артистка поделилась, как встретила мужчину, с которым чувствовала, что не имеет будущего. Впрочем, Кугат все же поддалась чувствам, что мгновенно вспыхнули и которым она не могла сопротивляться. Эта история любви не закончилась хеппи-эндом, но вдохновила вокалистку на творчество.

В частности, артистка создала песню "Шипи Троянди". К слову, мужчина за время отношений ни разу не подарил певице цветов, кроме первого свидания. Поэтому Саша Кугат спела об этом, а также создала клип. Таким образом, исполнительница закрыла свой гештальт по розам.

"Однажды я встретила человека, с которым, очевидно, у меня не было будущего, но наши чувства вспыхнули настолько сильно, что противиться им не было ни сил, ни желания. А с чувствами всегда приходит и муза. Мне почти никогда не дарили цветы, и те три розы, которые он подарил мне на первом свидании, вдохновили меня на эту работу. После воплощения моей идеи в жизнь, гештальт по розам, конечно, стал закрытым", - поделилась певица.

Саша Кугат

Отметим, KUGATESSA – это проект Саши Кугат, которая является вокалисткой, и мультиинструменталиста Богдана Кириченко. Свой стиль дуэт характеризует экспериментальный поп с сочетанием классических и электронных инструментов. По словам участников, такое звучание "преодолевает деликатную грань между прошлым и настоящим, мейнстримовой поп-культурой и андеграундом".

Напомним, недавно новинкой порадовала певица Тина Кароль. Артистка представила зрелищный клип на песню "Що ти наробила?"

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