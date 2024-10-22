Известная украинская певица откровенно рассказала о злоупотреблении алкоголем: "Были проблемы"

Украинская певица MamaRika поделилась негативным опытом регулярного употребления алкоголя.

Так, артистка вспомнила времена своей юности, когда постоянно становилась свидетелем злоупотребления алкоголя ее папой. Именно тогда у MamaRika возникли схожие проблемы с алкоголем, когда она постоянно обольщалась им. И в итоге исполнительница каждый раз извлекала отрицательные уроки от жизни и проживала ужасные эмоциональные качели.

"У меня были проблемы с алкоголем. Потому что мой отец алкоголик со стажем. И я это видела, поэтому кармически меня постоянно бросает в эту историю. Есть постоянные соблазны на протяжении всей жизни. Когда я срывалась на вот эти алкогольные периоды, у меня стопорилось полностью все: начиная от творчества, заканчивая личной жизнью. Я была в полной эмоциональной яме. То есть, это минус полный. Когда я выгребала из этих состояний, у меня сразу все шло вверх", - рассказала певица в шоу "Рожева пранама".

MamaRika

MamaRika признается, что впоследствии она пришла в себя и полностью отказалась от алкоголя на три года. В итоге такая аскеза подействовала на певицу очень положительно, потому что она заметила кардинальные изменения в жизни к лучшему.

"Даже когда ты выпиваешь бокал шампанского, то в этот момент я "минусирую" себя. Даже физически, когда я пью, у меня садятся голосовые связи. Мне даже здесь Вселенная пытается объяснить, что мне нельзя употреблять алкоголь. У тебя есть пример, стоп. Я о том, что это очень провальная история. Она очень сильно уничтожает на уровне кармическом и не только. И нагребается очень много проблем. Я когда-то пообещала себе не пить год, а не делала три. И мне так хорошо было. Я познакомилась с Сергеем, по музыке пошла вверх", - призналась исполнительница.

Напомним, недавно MamaRika пережила кризис с мужем, юмористом Сергеем Середой. Звезда ответила, как конфликты повлияли на их 3-летнего сына.

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