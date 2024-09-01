Известная украинская певица отреагировала на слухи о беременности и в купальнике показала свой животик

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, отреагировала на слухи о беременности.

На днях в Сети распространились сплетни, что исполнительница якобы ждет рождения первенца. Поводом для этого стал снимок из одного из выступлений артистки. На фото у Lida Lee виднелся совсем чуть-чуть округлый животик, однако это не помешало приписать ей беременность.

Певица молчать не стала и отреагировала на слухи. Знаменитость показалась в черном купальнике, в котором продемонстрировала свой плоский животик. Lida Lee подчеркнула, что на его размер влияют многие факторы: ракурс, физиология, выпитый стакан воды и многое другое. Поэтому, как отметила певица, она не беременна.

Певица Lida Lee впервые прокомментировала слухи о своей беременности

"Люби, мы все разные. И очень часто общество видит то, что оно хочет видеть. Очень худая — тогда надо больше есть. Ой, у тебя такие щечки круглые стали, пора на диету! А что с животиком? Такой круглый, точно беременная…Но это все бред! Ведь у людей бывают разные периоды в жизни, разная физиология, а еще представьте себе, многое зависит от ракурса. Поэтому любите себя в любой форме. И помните, вы – красивы всегда, а другие пусть смотрят за собой", - отрезала певица.

А вот жена ведущего Владимира Остапчука действительно ждет рождения первенца. Недавно избранница шоумена посветила заметно округлым животиком и удивила, сколько кило набрала за шесть месяцев беременности.

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