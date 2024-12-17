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Известная украинская певица отреагировала на слухи о разводе после 11 лет брака

Известная украинская певица отреагировала на слухи о разводе после 11 лет брака

Тамерлан и Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева расставила все точки над "i".

Украинская певица Алена Омаргалиева высказалась об отношениях с мужем, певцом и военнослужащим Тамерланом во время войны.

Исполнительница делится, что часто сталкивается со слухами о распаде их брака. Как признается Алена, в реальности все не так. Хотя действительно в ее отношениях с избранником, который служит в ВСУ, происходят изменения, однако они всячески пытаются поддерживать искру. И по возможности всегда проводят время вместе с их 10-летним сыном.

По словам исполнительницы, они достаточно редко видятся. Но все же в периоды разлуки каждый посвящает себя своим делам. В частности, артистка развивает свою певческую карьеру, а Тамерлан – несет службу.

Тамерлан, Алена Омаргалиева и их сын / © instagram.com/omargalieva.alena
Тамерлан, Алена Омаргалиева и их сын / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

"Мы видимся, когда он может. Но конечно, наши пути немного разошлись, потому что я занята сейчас. Люди много спрашивают о наших романтических отношениях. Они есть, любовь есть. Тамерлан всегда пытается быть рядом, чтобы я, не дай Бог, не забыла о нем, а он – обо мне", — рассказала Омаргалиева в комментарии "Ближче до зірок".

Напомним, недавно певица Руслана рассказала о серьезном кризисе в браке и как чуть не рассталась с избранником.

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