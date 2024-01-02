Известная украинская певица по возвращении из США в Киев впервые попала под обстрелы: ее реакция

Известная украинская певица Мика Ньютон вместе с мужем, американцем Крисом Сааведрой, впервые за восемь лет вернулась из США в Украину и сразу попала под российскую атаку.

Знаменитость в своем фотоблоге опубликовала совместное фото с возлюбленным и обратилась к поклонникам. По ее словам, они вернулись в Украину 28 декабря, а уже на следующий день Россия в очередной раз обстреляла Украину. Такая же массированная ракетная атака произошла и сегодня, 2 января. Артистка вместе с украинцами пережила ночной кошмар и выразила возмущение тем, что за два года войны ее никто не смог остановить.

Мика Ньютон отреагировала на массированный ракетный обстрел Киева / Фото: facebook.com/mika.newton

"С Новым годом из Украины. Мы приехали сюда 28 декабря, а 29-го Украина сбила более 150 ракет... Это было самое большое нападение на Украину с начала войны. У меня нет слов, чтобы описать все это. Сирены, звуки взрывов… Сердце болит за права всех украинцев сейчас. Я не могу поверить, что мир уже два года ничего не может сделать с этим ужасом. Украине нужна помощь и как можно быстрее...", - написала певица.

К тому же, чтобы не быть голословной, Мика в своих сторис показала доказательства зверств россиян, взятые из надежных источников. И призвала иностранных фанов помочь Украине, которая сейчас стоит не только на защите своих границ, но и защищает от нападения большинство стран мира.

Мика Ньютон отреагировала на массированный ракетный обстрел Киева / Фото: facebook.com/mika.newton

Мика Ньютон отреагировала на массированный ракетный обстрел Киева / Фото: facebook.com/mika.newton

Мика Ньютон отреагировала на массированный ракетный обстрел Киева / Фото: facebook.com/mika.newton

"Ты бы не захотел переживать то же… Поверь мне. Мы должны объединиться и что-то с этим делать. Ваша страна может быть следующей", - подчеркнула Ньютон.

Напомним, недавно известные украинские звезды отреагировали на массированный ракетный обстрел Киева и Харькова. Как звезды высказались на утро после ночного ужаса и что пережили – читайте в материале.

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