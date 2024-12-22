Известная украинская певица поцеловала девушку из зала прямо во время концерта

Украинская солистка группы Go_A Екатерина Павленко неожиданно поцеловала девушку.

Так, исполнительница недавно выступила на концерте группы "Фактично самі", солисткой которой является писательница Ирэна Карпа. Однако выступление Екатерины не прошло без сюрпризов. Поэтому на сцене прямо посреди выступления она удивила поклонников поцелуем с загадочной девушкой, стоявшей прямо под сценой. Чтобы подойти к звезде, фанатку на плечах держал парень.

"Неожиданный поворот на концерта старикуль "Фактично самі", — написала волонтерка Олеся Корженевская, опубликовавшая кадры.

Екатерина Павленко / Фото: instagram.com/monokatee

Сама Павленко не стала комментировать свой поцелуй и не рассекретила, кто на самом деле была той незнакомкой. Однако в комментариях солистку Go_A поддержали ее фаны. В то же время юзеры поинтересовались, не каминг-аут ли это.

Поцелуй девушек – это как-то так нежно, красиво, эстетично

Красиво получилось

Это что каминг-аут?

Напомним, недавно певец Melovin страстно поцеловался с певицей SWOIIA за кулисами музыкальной премии. А вскоре артист после болезненного расставания с бойфрендом-предателем сделал заявление о новом романе.

Читайте также: