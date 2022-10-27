Известная украинская певица подралась с агрессивной россиянкой в Молдове

С украинской певицей SHADU произошел неприятный инцидент в Молдове, где она находится.

В сторис своей страницы в Inastagram артистка показала видео того, что с ней случилось в Молдове во время прогулки по парку. Сегодня артистка должна была снимать видео под трек Stand with Ukraine, как вдруг к ней прицепилась агрессивная россиянка:

"Утром у меня должны были быть съемки. Снимать должны были в парке под песню Stand with Ukraine. Как вы знаете, под эту песню мы всегда делаем что-то креативное — то у нас фонарики, то дымовые шашки. Сегодня задумка была такая: в кадре должна была быть моя собака и флаг Украины. Вот мы с собакой стоим, ждем режиссера и смотрите что произошло", — рассказала SHADU и показала шокирующее видео, на котором россиянка нападает на нее.

Судя по видео, в момент словесной перепалки агрессивная россиянка сказала: "Вали в свою хохляндию. Слава России", на что артистка ответила: "Слава Украине!".

На певицу SHADU в Молдове напала агрессивная россиянка

Не удержавшись, россиянка облила артистку кофе и принялась махать руками. SHADU начала давать отпор. На этом россиянка обернулась и убежала.

К счастью, певица осталась не поврежденной, однако настроение и эмоциональное состояние артистки, очевидно, испорчено:

"Знаете, когда эти "любители русского мира" пишут тебе в соцсетях, ты уже как-то привык. Но когда ты встречаешь их на улице. Когда они нападают на тебя только потому, что ты украинец и потому что у тебя украинский флаг, это совсем другое. Сейчас я хочу обратиться ко всем россиянам, вы, кацапские в*бл*дки, вы дно, вы перегной, после того, что вы сделали с моей страной, вы не имеете права на существование, вы не имеете права открывать свой поганый рот. Вы не имеете права подходить к нам, украинцам. Вы не имеете права теперь жить в 21 веке. "Слава России" только в составе Украины. У меня все", — сказала исполнительница.

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