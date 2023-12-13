Известная украинская певица показала редкие фото с мужем-иностранцем в день его рождения

Украинская певица Мика Ньютон показала редкие фото и видео со своим мужем, американским бизнесменом Крисом Сааведра.

На странице в Instagram артистка поделилась контентом с возлюбленным и поздравила его с днем рождения. Ньютон поблагодарила любимого за то, что он есть в ее жизни и назвала его "особым и уникальным человеком".

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

"С днем рождения мой любимый человек! Я очень люблю тебя, и это такое благословение иметь тебя в моей жизни. Ты моя скала! Ты такой особенный и уникальный человек. Я так горжусь всем, чего ты достиг, потому что ты так много работаешь. Ты – вдохновение для всех нас... Что ж, я должна рассказать свою любимую шутку: "Ты лучший муж, который у меня когда-либо был, ха-ха-ха". Спасибо за все, что ты делаешь! С днем рождения Бабичка!" – адресовала нежные поздравительные слова мужу исполнительница.

Мика Ньютон показалась с мужем и поздравила его с днем рождения

Отметим, что Мика Ньютон вышла замуж за американского бизнесмена Криса Сааведра в 2018 году. В 2019 году у артистки диагностировали рак яичников и любимый очень поддерживал жену. К счастью, артистке удалось вылечиться.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, неделю назад Мика Ньютон сообщила, что вместе с мужем из США возвращается в Украину. Артистка поделилась, что они с Крисом планируют побывать в Киеве и Львове.

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