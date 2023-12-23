Известная украинская певица показала редкие фото со свадьбы в Калифорнии в годовщину брака

Известная украинская певица Мика Ньютон поздравила своего мужа, владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра с годовщиной их брака.

На странице в Instagram Ньютон разместила серию снимков с их сказочной свадьбы, которую они отыграли в 2018 году в городке Риверсайд, штат Калифорния, в роскошном спа-отеле The Mission Inn Hotel & Spa.

Мика Ньютон поделилась фото со своей свадьбы / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон поделилась фото со своей свадьбы / Фото: instagram.com/mikanewton

"Пять лет назад я вышла замуж за мужчину своей мечты! Это был идеальный день. Я могла бы многое написать, но главное одно: я очень счастлива. PS Скучаю по своей свадьбе, хочу сделать еще одну!" – со смайликами прокомментировала фотографии со свадьбы Ньютон.

Мика Ньютон поделилась фото со своей свадьбы / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон поделилась фото со своей свадьбы / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон поделилась фото со своей свадьбы / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон живет в США с 2011 года. Своего мужа артистка случайно встретила в супермаркете. Как рассказала исполнительница в одном из интервью, ее любимый Крис в течение года уговаривал ее сходить с ним на свидание.

Напомним, несколько недель назад муж Мики Ньютон отметил день рождения. По этому случаю артистка в фотоблоге поделилась редкими фото с мужем и адресовала ему нежные поздравительные слова.

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