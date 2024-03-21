Известная украинская певица показала редкие фото со своей 28-летней дочерью: "Нервы она мне потрепала"

Украинская певица Мария Бурмака поделилась редкими фото со своей единственной дочерью Яриной от продюсера Дмитрия Небесийчука.

По словам исполнительницы, в их отношениях бывали разные моменты. Бурмака не скрывает, что в свое время дочь немного потрепала ей нервов. Но сейчас, говорит артистка, у них с Яриной хорошие отношения:

"В свое время нервы она мне потрепала сильно. И всякое бывает в наших отношениях до сих пор. Но самое главное, что она мне очень близка. А то, как внешне себя выражает – татуировка и другое – это не проблема. Она хороший человек. И я всегда ее во всем буду поддерживать. Я не та мама, которая скажет: это был твой выбор – выгребай теперь сама. Своему ребенку буду помогать всегда", — заверила Бурмака во время разговора с oboz.ua

Мария Бурмака с дочерью / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Также исполнительница поделилась, чем занимается Ярина, которой сейчас 28 лет. Артистка поделилась, что ее дочь сейчас активно ищет себя. Девушка пробовала себя в качестве предпринимателя и имеет в Instagram магазин винтажных вещей. Также дочь Марии Бурмаки увлекается музыкой. Исполнительница не скрывает, что хотела бы для своей дочери иной путь. Впрочем, она поддержит дочь в любом ее проявлении.

Мария Бурмака с дочерью / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Звезда призналась, что ее дочь избегает публичности, а также просила звездную маму не говорить о ней в интервью:

"Мы когда-то даже договорились, что я не много буду рассказывать о ней в своих интервью. Детям известных людей живется непросто: они всегда на виду, независимо от своего желания. Это ранит. Друзья Ярины читают, а потом передают: "А вот твоя мама сказала.." — объяснила Бурмака.

Мария Бурмака с дочерью / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Напомним, недавно Мария Бурмака сообщила, что в ее семье случилась трагедия. Брат певицы, защищавший Украину на передовой, умер.

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