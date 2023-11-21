Известная украинская певица показалась со слезами на глазах и удивила, что с ней произошло

Украинская певица KOLA откровенно поделилась с поклонниками, что страдает от тревожности и рассказала о собственных методах борьбы с ней.

Так, артистка после консультации у психолога запостила в Instagram фото, на котором заплакана. Она сообщила, что вызвало такое состояние. По словам звезды, этому поспособствовали усталость и безумные ритмы жизни.

"Как избитая собака на ровном месте… Вот как проявляется усталость, отсутствие дома, покоя, постоянные переезды, переписки, генерация идей. Еще и собачку взяла", - поделилась переживаниями KOLA.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Также знаменитость рассказала о ряде вещей, которые улучшают настроение и преодолевают тревожные мысли. В частности, певица к ним отнесла свечи, ароматерапию, физические нагрузки, медитации и дыхательные практики. Также KOLA призналась, что с недавнего времени овладеть собой помогают игры с собакой Джин.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

"Ну, конечно, это свечи. Я обожаю свечи. Они мне очень сильно помогают. Ароматические масла, с помощью которых я делаю ароматерапию. В зависимости от состояния я выбираю масло, наношу его себе на ладони, растираю и потом очень сосредоточенно дышу. Планка, которая помогает привести в тонус не только мышцы, но и избавиться от тревожности. И медитация. А также дыхательные практики", - поделилась собственными методами певица.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Напомним, недавно о проблемах со здоровьем заявила украинская певица SWOIIA, которую многие помнят как Ассоль. Артистка неожиданно показалась под капельницей и обвинила врачей в халатности.

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