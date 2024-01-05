Известная украинская певица показалась в купальнике и засветила своего мужа-иностранца

KOLA показала, как они с любимым отдохнули на западе Украины.

Певица Анастасия Прудиус, известная как KOLA, показала, как провела отпуск в Украине.

На зимние каникулы вместе с мужем артистка отправилась на запад нашей страны, а именно в Яворов, что в Ивано-Франковской области. На странице в Instagram исполнительница разместила серию атмосферных фото и видео своего отдыха.

Вместе с избранником KOLA посидели в чанах, насладились местными видами и кухней. Кроме того, певица запостила редкое фото, на котором позировала в купальнике. Вместе с тем артистка засветила своего мужа, которого до этого показывала только раз.

KOLA показалась в купальнике и засветила своего мужа / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала, как отдохнула на западе Украины / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала, как отдохнула на западе Украины / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала, как отдохнула на западе Украины / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала, как отдохнула на западе Украины / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA с мужем отдохнули на западе Украины / Фото: instagram.com/kola__official

Напомним, что несколько месяцев назад певица KOLA впервые призналась, что вышла замуж. С мужем 31-летняя артистка познакомилась в Израиле во время одного из благотворительных мероприятий, где Прудиус выступала.

Избранник исполнительницы родом из Днепра, однако в детстве вместе с родителями эмигрировал в Израиль. Мужчина старше певицы на 13 лет и имеет детей от предыдущих отношений. Как признавалась KOLA, она никогда не мечтала о том, чтобы выйти замуж за иностранца.

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