Известная украинская певица показалась в онкологическом центре и рассказала о состоянии здоровья

Украинская певица Мика Ньютон после того, как победила рак, находится на тщательном контроле у врачей.

Так, артистка в своем фотоблоге поделилась фото из онкологического центра за границей. Мика объяснила, что наведывается в медицинское учреждение каждые полгода. Все для того чтобы благодаря анализам отслеживать все риски и не позволить онкологии вернуться. По словам Ньютон, визиты к специалистам даются ей эмоционально очень тяжело. Однако в то же время она гордится, какой путь уже проделала.

"Хорошего понедельника всем! Я начинаю свой день в онкологическом центре, чтобы вместе с моим врачом убедиться, что у меня все хорошо. Я делаю это каждые полгода! Эти визиты всегда эмоционально тяжелые для меня. Но я чувствую себя такой благословенной, когда вижу прогресс и насколько сильной я стала!", — написала Мика.

Мика Ньютон в онкологическом центре / Фото: instagram.com/mikanewton

Отметим, в 2019 году Мика Ньютон боролась с раком яичника. К счастью, она поборола коварную болезнь, но до сих пор она все равно находится под наблюдением врачей.

Напомним, недавно реперша alyona alyona впервые рассказала о своих визитах к психиатру. Певица раскрыла, с какой проблемой обращалась и какой диагноз ей ставят специалисты.

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