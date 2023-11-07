Известная украинская певица попала в больницу и удивила, что с ней случилось

Украинская певица Маша Фокина рассказала, что попала в больницу.

Печальными новостями артистка поделилась в своем Instagram. По словам Маши, у нее произошло нервное истощение. Когда певица поняла, что организм не может справиться самостоятельно, немедленно обратилась за помощью к врачам.

"В последнее время в моей жизни произошло много разных событий. К сожалению, они не из приятных. Человеческий организм – это очень сильный механизм, но и у него есть предел. К сожалению, это произошло со мной… Он не смог справиться самостоятельно, поэтому пришлось обращаться к людям, которые умеют восстанавливать этот механизм. У меня нервное истощение", — поделилась артистка.

Маша Фокина в больнице / Фото: instagram.com/mashafokina

Маша Фокина несколько дней пролежала в больнице под наблюдением врачей. Сейчас певица чувствует себя гораздо лучше, а медики отпустили ее домой.

"Пришлось несколько дней полежать под наблюдением врачей, но меня уже перевели на домашнее лечение", — добавила артистка.

Маша Фокина / Фото: instagram.com/mashafokina

Напомним, на днях стало известно, что в украинского ведущего и актера Богдана Шелудяка диагностировали серьезную болезнь. У шоумена обнаружили синдром Гийена-Барре. Недавно Богдан обратился к фанатам прямо из больницы с важной просьбой.

Читайте также: