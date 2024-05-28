Известная украинская певица попала в ДТП и шокировала подробностями о виновнике: "Бросил машину и скрылся"

Артистка показала последствия аварии.
Украинская певица SKYLERR, известная по хиту "Вечорниці", попала в ДТП.
В своем фотоблоге исполнительница повергла в шок, что стала жертвой аварии. По ее свидетельствам, в ее автомобиль намеренно несколько раз врезался мужчина и обматерил ее, когда она стояла в левой полосе на поворот. Более того, SKYLERR ошеломила, как виновник сразу скрылся с места происшествия и покинул машину на ближайшей заправке. К счастью, все обошлось без травм благодаря ремню безопасности, а полиция, по словам певицы, приехала довольно быстро и уже ведет расследование. Теперь певица ждет результатов и возмещения убытков. И предполагает, что возможно водитель находился под влиянием наркотиков.
"Я ехала левой крайней полосой, могла поворачивать налево полностью законно по всем правилам дорожного движения. Ждала, пока проедут встречные машины. Стояла на зеленом свете, после чего услышала, как в меня врезался Mitsubishi Pajero. Он въехал в меня специально несколько раз. Проехался по обочине, показал мне непристойные жесты и просто уехал. У меня был шок. Я остановилась. Передо мной стояла еще одна машина, которая должна была поворачивать налево. Они уже выступили как свидетели. Мы поехали за этой машиной. Водитель оставил ее на заправке, скрылся и пока найти не могут. Он очень сильно въехал и повезло, что я была пристегнута. И очень быстро приехала полиция. Пытаемся все выяснить", – поделилась SKYLERR.
Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева также попала в ДТП на парковке и показала изуродованную машину.
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