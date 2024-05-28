Известная украинская певица попала в ДТП и шокировала подробностями о виновнике: "Бросил машину и скрылся"

Украинская певица SKYLERR, известная по хиту "Вечорниці", попала в ДТП.

В своем фотоблоге исполнительница повергла в шок, что стала жертвой аварии. По ее свидетельствам, в ее автомобиль намеренно несколько раз врезался мужчина и обматерил ее, когда она стояла в левой полосе на поворот. Более того, SKYLERR ошеломила, как виновник сразу скрылся с места происшествия и покинул машину на ближайшей заправке. К счастью, все обошлось без травм благодаря ремню безопасности, а полиция, по словам певицы, приехала довольно быстро и уже ведет расследование. Теперь певица ждет результатов и возмещения убытков. И предполагает, что возможно водитель находился под влиянием наркотиков.

SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

"Я ехала левой крайней полосой, могла поворачивать налево полностью законно по всем правилам дорожного движения. Ждала, пока проедут встречные машины. Стояла на зеленом свете, после чего услышала, как в меня врезался Mitsubishi Pajero. Он въехал в меня специально несколько раз. Проехался по обочине, показал мне непристойные жесты и просто уехал. У меня был шок. Я остановилась. Передо мной стояла еще одна машина, которая должна была поворачивать налево. Они уже выступили как свидетели. Мы поехали за этой машиной. Водитель оставил ее на заправке, скрылся и пока найти не могут. Он очень сильно въехал и повезло, что я была пристегнута. И очень быстро приехала полиция. Пытаемся все выяснить", – поделилась SKYLERR.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева также попала в ДТП на парковке и показала изуродованную машину.

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