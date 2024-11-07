Известная украинская певица попала в жуткую аварию в Киеве

Украинская певица SKYLERR, известная по хиту "Вечорниці", попала в ужасное ДТП.

Об этом артистка сообщила в Instagram-stories. Произошло это ночью в Киеве. Исполнительница направлялась на поезд, чтобы поехать давать концерт, однако попала в ДТП. SKYLERR говорит, что авария произошла не по ее вине. Автомобиль SKYLERR пострадал, однако сама исполнительница отмечает, что "она жива и здорова".

"Ночь, кроме страшных обстрелов и пострадавших людей, была просто ужасной и лично для меня. К сожалению, вот так иногда не по твоей вине происходят такие вещи, не знаю, почему именно в такой тяжелый рабочий для меня период я должна это все выгребать, но как есть. Как говорится, главное жива и здорова", — прокомментировала исполнительница.

SKYLERR попала в ДТП / Фото: instagram.com/skylerr_official

SKYLERR поделилась, что сейчас пытается не слишком расстраиваться. Артистка убеждает себя, что все произошло так, как должно было. Певица уверена, что должна была пропустить поезд, должна была провести именно так ночь и получить такой опыт.

"Я не спала уже более 30 часов. Сейчас я пытаюсь себя настроить на то, что так должно было случиться. Должна была я пропустить поезд, должна была провести так ночь, но пока что не очень получается. Главное сейчас — как можно скорее добраться до вас на концерты", — поделилась исполнительница.

SKYLERR попала в ДТП / Фото: instagram.com/skylerr_official

Напомним, недавно актер Артур Логай попал в ДТП, когда ехал за рулем мотоцикла. Авария тоже произошла в Киеве.

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