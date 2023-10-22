Известная украинская певица потеряла сознание, упала и порвала губу и выбила зубы: фото

Украинская певица Марина Тимофийчук, известная под псевдонимом Navka, рассказала об ужасном инциденте, который с ней произошел в Одессе.

Как исполнительница поделилась на своей странице в Instagram, в Одессу она поехала снимать мюзикл "Меч єдиності", продюсером которого является. Впрочем, после съемок артистке стало плохо и она потеряла сознание и упала на камень:

"Порвана губа и выбиты три передних зуба. Такая цена съемок мюзикла "Меч єдиності". На такой поворот я не рассчитывала… Потеряла после съемок сознание и упала на камень… зубами… Через час рыданий, полных ладоней крови, и полного рта зубов, которые плавали среди крови, – никто так и не исполнил мою просьбу и не разбудил меня, а я так надеялась, что это только сон. Но этот ужас оказался реальностью…" – рассказала певица.

Певица Navka / Фото: instagram.com/navka.ua

Певица Navka / Фото: instagram.com/navka.ua

Она также поделилась фото из больницы, где показалась с выбитыми зубами и зашитой губой.

Певица Navka / Фото: instagram.com/navka.ua

Напомним, на днях актриса Анна Саливанчук пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка озвучила свой диагноз и рассказала о враче, назначившем ей неправильное лечение.

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