Известная украинская певица пожаловалась на серьезные ссоры с мужем из-за ревности

Украинская певица MamaRika пожаловалась на ссоры с мужем, юмористом Сергеем Середой, которые возникают на фоне ревности.

Исполнительница сейчас переживает серьезный кризис с возлюбленным. Как поделилась MamaRika, к их недоразумениям добавилась еще и ревность. Артистка говорит, что Сергей Середа начал ее ревновать. Последние полгода певица стала больше уделять себе внимания, выглядит лучше и может с друзьями встретиться за бокалом игристого. Тем временем Сергей Середа немного не понимает жену и устраивает ей сцены ревности.

MamaRika и Сергей Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"У него есть ревность. Еще это добавляет масла в огнь. Я немного изменила прошивку, я сейчас впервые за два с половиной года вспомнила, кто я есть. У меня восстановилась сексуальная энергия. Последние полгода я собой активно занимаюсь. Где-то есть какая-то ревность: "А что ты? Где ты? А чего ты?". Какого-то личного пространства хочется, а у нас сейчас еще и в этом проблемы. Я где-то могу зависнуть, а он: "А где ты?", — рассказала певица на подкасте "Чат девушек".

MamaRika поделилась, что раньше в их отношениях места для ревности вообще не было, ведь между ними царило доверие. Однако с годами личные границы пары размылись, они забыли, какими были раньше.

MamaRika и Сергей Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"У нас это чувство раньше не существовало в наших отношениях. Мы настолько доверяли, что не было даже места ревности. Теперь, когда я снова восстановила себя, я вновь обрела себя и даю себе возможность быть той Настей, какой я была до ребенка, он забыл, что я таковой могу быть", — добавила артистка.

Напомним, MamaRika сейчас переживает серьезный кризис в браке с Сергеем Середой. Недавно исполнительница ответила, живут ли они с возлюбленным вместе или решили пока разъехаться.

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