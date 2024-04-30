Известная украинская певица пожаловалась на здоровье: "Пришел вирусняк"

Украинская певица TAYANNA рассказала о резком ухудшении самочувствия.

Так, в разгар рабочих дел исполнительница призналась, что заболела. TAYANNA пожаловалась на высокую температуру и охриплость голоса. Из-за плотного концертного графика певица вынуждена была немедленно обратиться к специалисту, чтобы восстановить голосовые связи. В своем фотоблоге звезда поделилась кадрами из кабинета врача и отметила, что к ней "пришел вирусняк", но он "скоро уйдет". Причиной болезни артистка назвала постоянный стресс и волнение.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Пол года не болела. А поскольку я психосомат сильный, сразу тело реагирует на большое количество эмоционального переживания. И вот приплыла", – написала звезда.

К тому же, по словам TAYANNA, на этот день у нее было запланировано записать песню на музыкальной студии, посетить три радиоэфира с презентацией нового хита и несколько рабочих встреч. Впрочем, болезнь внесла свои коррективы и заставила певицу отменить задуманное и остаться дома. Находясь на больничном знаменитость не дала себе скучать и записала забавное видеообращение к поклонникам: "Лежу и думаю, может, кому концерт дать, попеть новым тембром голоса, зовите".

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, недавно украинская представительница на "Евровидении-2024" alyona alyona также пожаловалась на охриплость голоса и назвала похожую причину, как у TAYANNA.

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