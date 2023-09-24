Известная украинская певица пришла на "Голос країни" и покорила эмоциональным выступлением

Известная украинская певица Юлия Белей попыталась покорить сцену "Голосу країни-13".

В свое время исполнительница была участницей популярной группы Mirami, которая прославилась хитом "Сексуальная\". Однако Юлия покинула коллектив, ведь решила посвятить себя семье. Ныне певица живет в Польше, организует там благотворительные концерты и мечтает вернуться на большую сцену.

Юлия Белей / Фото: скриншот с видео

"У меня есть миссия – организовывать благотворительные концерты для Украины. Мы организовали с польской командой два концерта. Первый состоялся в Варшаве, мы собрали 15 миллионов долларов, а уже на втором мы тоже собрали 15 миллионов долларов для Украины", – поделилась Юлия.

Воплощать свою мечту о возвращении на большую сцену певица пришла на "Голос країни". Участница проекта исполнила песню польской исполнительницы и покорила эмоциональным выступлением Ивана Клименко и Надю Дорофееву.

Юлия Белей / Фото: скриншот с видео

"Очень вам благодарен за то большое дело, которое вы делаете для Украины. Мне хочется быть причастным к тому, чтобы Украина с Польшей была в максимальном коннекте, обменивалась своим опытом, своей культурой. Я был бы очень рад видеть вас в своей команде", – прокомментировал Иван Клименко.

Наконец Юлия Белей выбрала именно продюсера, чтобы он был ее наставником на "Голосі країни-13".

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям на телеканале "1+1 Украина" в 21:00.

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