Известная украинская певица призналась, что кроме подтяжки груди сделала еще одну операцию

Украинская певица MamaRika, которая недавно сделала маммопластику, поделилась, что это не единственная операция, на которую она решилась.

В сторис своей страницы в Instagram артистка поделилась, что вместе с подтяжкой груди она несколько подкорректировала живот. Как объяснила MamaRika, после кесарева сечения у нее появился шрам, а также некрасиво выпирал живот. Поэтому певица вместе с маммопластикой сделала и мини-пластику живота:

"Вы же знаете, что я делала кесарево сечение. Так получилось, что у меня появился вот этот балкончик. У меня было такое немного нависание. Его не все видели, но я его видела и мне было от этого дискомфортно. Достаточно простая операция была, по сравнению с маммопластикой, но это все же тоже вмешательство. Мы к этому отнеслись серьезно. В общем вся операция заняла два часа. Полтора часа мне делали грудь и полчаса делали вот этот мой шовчик после кесарева. Поэтому я в бандаже", — рассказала в сторис исполнительница.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika добавила, что женщины должны себя любить такими, какие они есть. Но если им хочется что-то в себе изменить, то артистка ничего плохого в этом не видит. Ведь женщина должна нравиться себе.

Напомним, на днях MamaRika показала видео из операционной, как ей делали маммопластику. Также артистка поделилась, как она выглядела сразу после операции.

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