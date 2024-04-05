Известная украинская певица призналась, что на грани развода с мужем: "Не хотим скрывать"

Украинская певица MamaRika рассказала о сложном кризисном периоде в отношениях с мужем, юмористом Сергеем Середой.

Так, пара уже вместе более девяти лет, а в официальном браке – четыре года. И сейчас супруги откровенно заговорили о сложностях в отношениях. В подробности MamaRika вдаваться не стала, лишь отметила, что они продолжают борьбу за любовь и поддержала всех, кто переживает подобный период.

"На грани разрыва… Народ, мы всегда честны с вами и не хотим ничего скрывать. Любые отношения в какой-то момент исчерпывают себя – это взрослая жизнь. Наша семья проживает сверхсложные времена и так, как сейчас, нас не шатало никогда! Мы с Сергеем не хотим сдаваться, и стараемся делать все, что в наших силах, чтобы сохранить то, что у нас есть! Если вы сейчас проходите через то же самое, знайте, вы не одни… Это ок быть не ок", - заинтриговала звезда в фотоблоге.

MamaRika и Сергей Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

К слову, певица посвятила этому кризисному периоду песню, где рассказала о своих болезненных чувствах, и выпустила видеоклип с символическим названием "Хтось йде".

"Так сложилось, что каждый этап нашей жизни я вычеканиваю в своих песнях. Я бы очень хотела сказать вам, что "Хтось йде" – это трек об опыте, который мы когда-то пережили, и уже все хорошо. К сожалению, нет. Все происходит прямо сейчас, в этот момент, в эту секунду. Вся наша боль и все конфликты вылились в эту работу. Уверена, она отзовется в сердцах многих, потому что такие кризисы проживает множество семей, множество пар. Очень трудно держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто-то страдает молча, кто-то пытается спасти ситуацию", - добавила артистка.

Напомним, недавно MamaRika уже рассказывала, что ссоры в их отношениях участились и делилась, какими методами они пытаются спасти эту ситуацию.

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