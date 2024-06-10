Известная украинская певица призналась, как дети ее мужа-иностранца отреагировали на нее

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, рассказала о детях своего мужа Вячеслава, проживающего в Израиле.

Так, по словам исполнительницы, они с обоими детьми возлюбленного нашли общий язык и отлично проводят время вместе.

"Мы в очень классных отношениях. Они – мои друзья, я их очень люблю. Шон и Адам, привет", - поделилась Анастасия в программе "Неймовірна правда про зірок".

Также артистка уже и сама задумывается о будущих детях. Так, она не исключает идею о рождении малыша. Однако, как отмечает KOLA, сейчас она отдает все в руки судьбы.

KOLA с мужем

"Я чувствую, что готова. Но когда это будет, решит Вселенная", – пояснила KOLA.

Отметим, знакомство Анастасии с будущим мужем Вячеславом состоялось летом в 2022 году за границей во время благотворительного мероприятия, где выступала KOLA. Как известно, возлюбленный звезды хоть и имеет украинские корни, однако уже долгое время проживает в Израиле. В 2023 году пара обручилась в Праге и в Сети появились фото с их свадебной церемонии. Тем не менее, KOLA не показывает лицо своего избранника.

Читайте также: