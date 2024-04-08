Известная украинская певица призналась в алкогольной зависимости

Украинская певица Lida Lee, она же Лидия Скорубская, призналась, что страдает от алкогольной зависимости.

Первым о серьезной проблеме исполнительницы заговорил блогер Богдан Беспалов. Он поделился, что люди из близкого окружения Лиды рассказали ему, что артистка находится на лечении в реабилитационном центре. Более того, они даже показали как доказательство видео, которое Lida Lee записала для них, чтобы поделиться, как проходит ее выздоровление.

"Лида сейчас проходит лечение, достаточно серьезное лечение, в реабилитационном центре по борьбе с алкогольными зависимостями. Вот этот кружочек (видео – прим. ред.), который нам слили, — это из близкого окружения певицы. Как я понял, у них есть чат для друзей, где они общаются между собой, и там Лида скинула кружочек и рассказывала о том, как сейчас идет ее лечение", — рассказал Богдан Беспалов на своем YouTube-канале.

Lida Lee в реабилитационном центре / Фото: скриншот с видео

В Instagram-stories Лида отреагировала на "слив" о ее зависимости. Певица подтвердила, что это правда. Также она добавила, что ей больно от того, что ее предали самые близкие друзья, которые распространили информацию о лечении. Пока что артистка не готова делиться подробностями. Впрочем, она пообещала, когда ей станет лучше, выйдет на связь.

"В самый уязвимый период жизни от ближайших друзей нож в спину… Думаю, смогу когда-нибудь рассказать, но не сейчас. Я не прощаюсь! Это лишь последний эпизод "пропасти", — прокомментировала Lida Lee.

Реакция Lida Lee на слив о ее лечении / Фото: instagram.com/lidalee_official

Напомним, недавно певец Женя Галич признался, что во время войны на фоне стресса страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Фронтмен группы O.Torvald рассказал, как боролся с проблемой.

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