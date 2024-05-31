Известная украинская певица прокомментировала слухи, действительно ли она встречается с сыном нардепа

Украинская певица Roxolana, настоящее имя которой Роксолана Сирота, ответила на слухи о романе с сыном нардепа ОПЗЖ Юрием Бойко.

Так, артистка не стала вдаваться в подробности. И объяснила это тем, что ее личная жизнь хоть и не скрыта, однако ее возлюбленный отказывается от упоминаний его в разговорах. Поэтому она уважает выбор избранника и не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию. И добавила, что "не знает", имеет ли родственные связи с Юрием Бойко.

"Я не скрываю. Я просто это не транслирую. Это из уважения к моему молодому человеку. Он очень закрытый, интроверт и никогда не стремился к публичности. И только поэтому я не транслирую, не только во время моей шоу-бизнесовой деятельности, но и задолго до того, когда мы встречались. А встречались мы очень много лет", – заинтриговала Roxolana в комментарии "Люкс ФМ".

ROXOLANA / Фото: instagram.com/roxolanas

Также исполнительница призналась, что возлюбленный не радует ее роскошными подарками, ведь во время войны она обретает счастье в обычных мелочах.

Напомним, недавно о своей личной жизни рассказала певица Злата Огневич. Звезда неожиданно показалась в свадебном платье и заинтриговала фанатов.

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