Известная украинская певица прошлась по предательницам Повалий и Лорак: "Народ решает"

Украинская певица Екатерина Бужинская прошлась по российским исполнительницам, которые родились в Украине, но во время войны стали на сторону преступлений РФ.

Так, артистка выразила полную солидарность с украинским народом и осудила пророссийскую позицию певиц Ани Лорак и Таисии Повалий. Бужинская хоть и считает коллег талантливыми, однако совершенно не согласна с их позициями по поводу войны в Украине. К тому же, знаменитость разорвала связи со всеми знакомыми россиянами еще с 2014 года.

"Таланта у нее (Таисии Повалий – прим. ред.) не отнять, но комментировать ее поступки как человека, я думаю, что мне нет смысла. Потому что мое мнение совпадает с мнением нашего народа. Я просто говорила, что Ани Лорак – это моя землячка. Мы вместе с Черновцов, там есть "Аллея славы" возле Оперного театра, где звезды Софии Ротару, Иво Бобула, всех наших артистов. И звезду Ани Лорак люди разбили. Что мне говорить, комментировать? Народ это решает сам. А с артистами российскими я перестала общаться в 2014 году, я стала волонтером, начала проводить международные социальные проекты, я стала президентом благотворительного фонда "Чисті серця", — призналась певица в интервью РБК-Украина.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Так же с недоразумением звезда относится к украинским коллегам, которые во время войны уехали из Украины, и хвастаются зарубежной жизнью. В частности, речь идет о Потапе, Владе Яме и Олеге Виннике. Однако Бужинская добавила, что она несет ответственность только за себя.

"Я не комментирую, не реагирую, потому что я делаю свое дело. И я отвечаю за себя и за свою семью. Конечно, я этого не поддерживаю. Но я не хочу пиариться на ком-то. Я делаю свое дело и отвечаю за себя ", – объяснила Екатерина.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская впервые за длительное время рассказала о своей дочери от первого брака и нашла ли девушка общий язык с отчимом.

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