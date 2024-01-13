Известная украинская певица публично разнесла свою поклонницу: "Вы крадете мою музыку"

Украинская певица Анастасия Прудиус, известная как KOLA, публично пристыдила одну из своих поклонниц.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница разместила кадр с восторженным отзывом одной из фанаток артистки о ее творчестве. Несмотря на то, что Прудиус было приятно услышать фидбэк от ее поклонницы. Тем не менее, исполнительницу возмутило то, что девушка слушает ее музыку не на официальных музыкальных площадках:

"Европа, Америка, Великобритания к нам относятся очень странным образом, потому что в нашей стране до сих пор развито пиратство. Слушать песни в Telegram – это пиратство. Вы крадете музыку создателей, музыкантов. Это не классно, это – позорно. За границей все люди понимают, что для того, чтобы послушать песню, им нужно скачать ее на любой музыкальной площадке, поэтому украинские исполнители получают гораздо меньше денег за свои песни со всех музыкальных площадок и с YouTube, потому что Spotify, AppleMusic и другие знают о том, что в нашей стране есть пиратство", – эмоционально рассказала KOLA.

KOLA возмутилась на поклонницу / Фото: instagram.com/kola__official

Певица также опередила замечания от фанатов о том, размещая песни артистов на неофициальных музыкальных платформах, тем самым они популяризируют творчество артиста, впрочем KOLA этому мнению возразила:

"Возможно вы скажете, что размещая песню в Telegram она приобретает большую популярность. Вы знаете, что в TikTok невозможно, официальный звук песни длится одну минуту. Почему так сделано? Потому что все? что больше минуты, это кража. И когда ты хочешь залить песню больше минуты, TikTok ее блокирует", — привела пример артистка.

KOLA попросила поклонников становиться сознательнее и уважать труд тех исполнителей, которых они слушают.

Напомним, недавно KOLA показала, как отдохнула со своим мужем-иностранцем в городе Яворов в Ивано-Франковской области.

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