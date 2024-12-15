Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известная украинская певица рассекретила, где продюсер Юрий Никитин живет во время войны

Известная украинская певица рассекретила, где продюсер Юрий Никитин живет во время войны

Александра Зарицкая и Юрий Никитин / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Исполнительница рассказала об их сотрудничестве.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая высказалась о своем продюсере Юрии Никитине.

В таком творческом тандеме звезды работают с 2017 года. Однако недавно в Сети распространялись слухи об их прекращении сотрудничества. Так что Зарицкая расставила все точки над "і". Она призналась, что до сих пор остается с продюсером в хороших отношениях и работает с ним над проектами. Правда, единственное, что препятствует их коммуникации - время. По словам певицы, во время войны он живет за границей и у них большая разница в часовом поясе.

"Никитин живет не в Украине. У нас очень большая разница во времени. Но мы продолжаем работать", — отметила солистка KAZKA в интервью "Ближче до зірок".

Юрий Никитин с дочерью / © instagram.com/yuriynikitin
Юрий Никитин с дочерью / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Отметим, что вместе с Юрием Никитиным в США проживает вся его семья. В частности, жена, певица Ольга Горбачева и их дети – дочери Полина и Серафима. В своих соцсетях продюсер не часто делится личным, но иногда рассказывает об успехах своих подопечных, среди которых и Андрей Данилко, который играет Сердючку.

Кроме того, недавно Никитин делился, что за границей занялся новым бизнесом – разработал уникальную систему мониторинга звуков в ТикТок, чем помогает инфлюэнсерам.

Напомним, недавно певица Виктория Смеюха впервые за длительное время вышла на связь и показала, как выглядит сейчас.

Читайте также:

Александра Зарицкая впервые показала, как возлюбленный позвал ее замуж

Александра Зарицкая впервые показала, как возлюбленный позвал ее замуж

Похожие темы:

Следующая публикация