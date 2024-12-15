Известная украинская певица рассекретила, где продюсер Юрий Никитин живет во время войны

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая высказалась о своем продюсере Юрии Никитине.

В таком творческом тандеме звезды работают с 2017 года. Однако недавно в Сети распространялись слухи об их прекращении сотрудничества. Так что Зарицкая расставила все точки над "і". Она призналась, что до сих пор остается с продюсером в хороших отношениях и работает с ним над проектами. Правда, единственное, что препятствует их коммуникации - время. По словам певицы, во время войны он живет за границей и у них большая разница в часовом поясе.

"Никитин живет не в Украине. У нас очень большая разница во времени. Но мы продолжаем работать", — отметила солистка KAZKA в интервью "Ближче до зірок".

Юрий Никитин с дочерью / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Отметим, что вместе с Юрием Никитиным в США проживает вся его семья. В частности, жена, певица Ольга Горбачева и их дети – дочери Полина и Серафима. В своих соцсетях продюсер не часто делится личным, но иногда рассказывает об успехах своих подопечных, среди которых и Андрей Данилко, который играет Сердючку.

Кроме того, недавно Никитин делился, что за границей занялся новым бизнесом – разработал уникальную систему мониторинга звуков в ТикТок, чем помогает инфлюэнсерам.

Напомним, недавно певица Виктория Смеюха впервые за длительное время вышла на связь и показала, как выглядит сейчас.

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