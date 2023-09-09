Известная украинская певица рассказала, как прикрывала своего 3-летнего сына от ракет

Участница "Женского Квартала", певица и ведущая "ЖВЛ" Вера Кекелия поделилась собственным опытом, как оставаться адекватной мамой во время войны.

У Веры и ее мужа Романа Дуды двое общих детей – однолетний Матвей и трехлетний Иван. Когда началась полномасштабная война, Вера была беременна вторым ребенком. На YouTube канале "Я єдина" артистка поделилась, как переживала первые дни войны.

"24 февраля я была дома с мужем и сыном Иваном. На тот момент второго ребенка еще не было, я была в положении. Это были первые месяцы, животика еще не было видно. Как все люди, мы спали в своей постели. Я проснулась от SMS от своей знакомой, которая мне написала: "Вера, все, началось". Тогда я хорошо услышала, как что-то летает у нас над головами. Так интересно, что первая такая реакция была, как у настоящей самки-мамы – я просто так легла на Ивана, это мой сын, даже еще не понимала, что я делаю, но я принялась его прикрывать собой", – рассказала Кекелия.

Вера Кекелия с детьми / Фото: instagram.com/kekeliavera

Исполнитель призналась, что считает, что беременность на тот момент ей помогла держать покой. Самое трудное для Веры, как и для большинства украинцев, было то, что нас заставили отказаться от нашей жизни. Артистка призналась, как они с мужем объясняли старшему сыну, что идет война:

"Мы просто постепенно, даже во время собираний, объясняли ему: "Вань, смотри, сейчас тревога – это огромный робот, который нас хочет защитить. И поэтому нам нужно сейчас собираться и идти в укрытие". Мы собираемся спокойно, без нервов, без беготни по квартире. У нас собраны рюкзаки у каждого. Он знает, что надо одеться и стоять ждать, пока все оденутся и мы выходим вместе", – поделилась Вера и добавила, что сын реагирует спокойно и без слез.

Вера Кекелия с мужем Романом Дудой / Фото: instagram.com/kekeliavera

Кекелия поделилась, что делает, когда начинается тревога. В первую очередь артистка успокаивается сама, потом успокаивает ребенка, демонстрирует ему свое спокойствие, крепко обнимает мальчика и четко озвучивает план действий. После этого они идут в укрытие.

Напомним, месяц назад Вера Кекелия впервые показала лицо годовалого сына и поделилась фото, как отмечала его день рождения в Киеве.

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