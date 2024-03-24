Известная украинская певица рассказала, как встретила Потапа в Испании: "Я должна была фильтровать, что говорю"

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade поделилась подробностями встречи со своим экс-продюсером Потапом за границей.

Как призналась артистка, они увиделись лишь однажды случайно после начала полномасштабной войны. Судьба их свела в Барселоне, Испания. Андраде вспоминает эту встречу не очень тепло, ведь, говорит, она была натянутой.

"С ним мы виделись в Барселоне. Но это была такая, очень неудобная, натянутая встреча: что говорить, а может не надо? Всегда я должна была фильтровать то, что я думаю и мне немного неудобно. Но он классный, он крутой. Просто, мне кажется, что он сейчас переживает какой-то свой период и ему нужно его пройти", — сказала Андраде в YouTube-шоу "Вихідний 2.0".

Michelle Andrade и Потап

Мишель вспоминает, что когда они сотрудничали с Потапом, то эмоциональность обоих мешала адеватным рабочим отношениям:

"С Лешей была классная связь, но мы более эмоциональны и мы не смогли эти эмоции разделить между работой и отношениями продюсер и подопечная", — объяснила артистка.

Michelle Andrade и Потап

Впрочем, по словам Мишель Андраде, она осталась в хороших отношениях с экс-продюсером Ириной Горовой, которая имела с Потапом продюсерский центр МОЗGI.

"У меня нормальные отношения с Ирой Горовой. Она как женщина, как мама, с ней другая связь. Если мы могли как-то обидеть друг друга, то она как-то может убрать эти эмоции и разделить, что главное, а что нет", — добавила. Андраде.

Напомним, что с 2016 по 2022 год Michelle Andrade была артисткой продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой Mozgi Entertainment. Но в начале полномасштабной войны Мишель сообщила, что разорвала сотрудничество с центром. Летом 2023 года Горовая сообщила, что теперь продюсерский центр носит название Pomitni. И им руководит только Ирина Горовая. Потап же с осени 2023 года проживает за границей.

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