Известная украинская певица рассказала о конфликте с Анной Тринчер: "Она меня заблокировала"

Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, рассказала о конфликте с коллегой по сцене Анной Тринчер.

Исполнительница призналась, что в свое время между ними были личные недоразумения. SKYLERR казалось, что они их уладили, однако она ошиблась. Впоследствии певица обратила внимание, что Тринчер отписалась от нее в соцсетях и даже заблокировала.

SKYLERR пыталась связаться с Анной и выяснить, почему она так поступила и из-за чего обиделась. Однако артистка проигнорировала сообщение Валерии.

SKYLERR / Фото: скриншот с видео

"У меня есть высосанный из пальца конфликт с одной исполнительницей. Я ей записала сообщение: "Я вижу, ты от меня отписалась. Если у тебя есть ко мне какая-то обида, претензия ко мне, скажи мне почему. Возможно, она вообще ложная, кто-то сказал". Мне не ответили на мое сообщение", — рассказала SKYLERR в интервью Славе Демину.

Певица говорит, что до сих пор не понимает, почему Тринчер так поступила. Тем не менее, к своей коллеге SKYLERR хорошо относится и не имеет никаких претензий.

SKYLERR / Фото: скриншот с видео

"Я нормально отношусь к Ане. У меня могут быть к людям какие-то личные мнения, но ведь это никоим образом не влияет на наши общие отношения. Когда она меня заблокировала, я не знаю, почему она это сделала. Меня это уже не очень интересует, это ее решение. Возможно, ей психолог так посоветовала сделать и не отвечать на мои вопросы", — добавила певица.

Напомним, недавно SKYLERR рассказала, как ее оскорбил шоумен Владимир Остапчук. Певица была неприятно удивлена поступком ведущего.

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