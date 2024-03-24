Известная украинская певица рассказала о кризисах в отношениях с мужем и какой выход они нашли

Украинская певица MamaRika поделилась, как с мужем, юмористом Сергеем Середой, они проходили кризисные периоды.

По словам артистки, за девять лет знакомства и четыре года брака случалось немало неприятностей в их отношениях, поэтому они переживали как кризисы, так и конфликты.

"У нас была четвертая годовщина свадьбы. Пять лет он меня "морозил" и четыре года мы женаты – девять лет. И мы через многое прошли: и кризисы были, и сейчас пошатывает. Это большая работа. Идеальная пара – это так пресно, душно… Мы живые люди: ссоримся, бывают конфликты, диалоги, и мы это не скрываем», – призналась MamaRika в программе "Weekend Show".

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/serega_sereda

Впрочем, пара всегда находит выход посредством постоянных диалогов и поддержки друг друга в трудные периоды жизни:

"Рецепт один – уважать человека, слышать его. Слушать друг друга. Слух выключается преимущественно по очереди. Бывает, меня накрывает, а он (муж – прим. ред.) включает понимание и наоборот. Вот недавно был период, когда его открыло. Впервые за последние два года я увидела, что у него такое состояние, и я включила психотерапевта, друга. Кнутом где-то надо дать, волшебного пенделя, чтобы немного взбодрить. Вы должны страховать друг друга, быть другом", – поделилась певица.

Напомним, недавно звездные супруги отпраздновали четвертую годовщину брака и показали, какой была их сказочная свадьба в Таиланде.

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