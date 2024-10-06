Известная украинская певица рассказала о кризисе в браке и удалось ли им с мужем преодолеть проблему

Украинская певица Алена Омаргалиева раскрыла, какая проблема в браке чуть не повлекла его распад.

Так, исполнительница вспомнила сложный период отношений с мужем, певцом Тамерланом. Алена делится, что в свое время она совершала большую ошибку и слишком много родственников привлекала к собственной семье. В результате между супругами возникали недоразумения. Впрочем, уже сейчас отношения пары улучшились, ведь Омаргалиева вовремя осознала, что поступает неправильно.

Тамерлан и Алена Омаргалиева / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Мы сейчас затихли. Но был период ссор каждый день. Больше, наверное, из-за моих родственников, потому что я очень близка с родными. Сейчас уже Тамерлан просто привык. Но думаю, это было 15-летнее притирание. Думаю, в начале наших отношений Тамерлан не очень этого понимал, потому что он сам по себе отшельник. Он ведь мужчина в семье и он ближе ко мне, а я всегда со своими родными – мама, папа, сестра, дети… Все должны быть на всех праздниках, приезжать ко мне каждые выходные", – рассказала артистка в интервью "Люкс ФМ".

Напомним, что недавно Алена Омаргалиева неожиданно заговорила о второй беременности и призналась, чем на фронте занимается ее муж Тамерлан.

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