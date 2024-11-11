Известная украинская певица рассказала о неприятной встрече с россиянами в Париже: "Очень сдерживалась"

Украинская певица KOLA поделилась впечатлениями от поездки в Париж.

Так, неделями ранее Анастасия (настоящее имя исполнительницы) отправилась в столицу Франции, чтобы побывать на концерте любимого певца. KOLA в фотоблоге поделилась, что во время приключений на улицах время от времени пересекалась с россиянами. Это возмущало украинку, но она сдерживалась. К тому же звезда добавила, что ей не понравилось поведение представителей и других культур, которые ее окружали.

"На самом деле, я никогда не мечтала поехать именно в Париж. Все произошло через концерт Teddy Swims. Но так, чтобы желания ехать в Париж, такого не было. Он точно вдохновляет, заставляет задуматься, посмотреть на этот мир по-другому, потому что там можно встретить, наверное, все национальности нашей планеты! Не могу сказать, что некоторых из них мне было приятно видеть, а иногда я очень сдерживала себя, чтобы не впасть в эмоционально-бурную реакцию при встрече. Думаю, вы понимаете о ком я и о чем! Но есть еще одно: у меня было впечатление, что я приехала в город какой-нибудь арабской страны, а не в Европу. Это действительно тоже очень пугает, потому что эти люди очень агрессивны и злы", - призналась певица.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Кроме того, KOLA назвала еще несколько вещей, которые разочаровали ее. В частности, много суеты и неоправданных туристических ожиданий. Однако исполнительница обнаружила также и положительные стороны поездки. Так, она вспомнила счастье мамы, а также живописные парки города. Однако в конце отпуска россияне снова испортили настроение KOLA уже в аэропорту.

"Толпа. Разные запахи. Куча шикарных брендов и магазинов. Много шума. Безумно красивый, величественный Лувр. Эйфелева башня, на которую можно было не подниматься на самом деле. Безвкусная еда, а вкусная только в тех заведениях, поход в которые я подготовила заранее. Красивые парки. Широкие и величественные улицы рядом с маленькими и камерными. Улыбка мамы. Огромная усталость в ногах. Ужасный вылет из аэропорта именно из-за тех людей, о которых я говорила выше. Уютные маленькие квартиры и отели, а иногда просто очень маленькие… Вкусные круассаны", – добавила артистка.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Напомним, недавно певица KOLA отыграла свой первый концерт в киевском "Дворце спорта". Звезда призналась, в какую кругленькую сумму обошлось шоу и почему оно не окупилось.

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