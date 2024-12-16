Известная украинская певица рассказала о серьезном кризисе в браке и мыслях о разводе

Украинская певица Руслана, которая недавно говорила о потере ребенка, рассказала подробности брака с мужем Александром Ксенофонтовым.

Пара вместе около 30 лет. Как признается Руслана, за это время было множество причин, которые могли полностью разрушить их союз. В частности, вспомнила, как в свое время они задумались о разводе из-за абсолютного отсутствия видения общего будущего.

"Это начинается, когда появляется абсолютное уныние: ты не веришь больше в эти отношения. Ты не веришь в завтрашний день с этим человеком. Это было зимой после второго Майдана. Казалось, мы столько всего прошли, мы даже и не готовились, что может быть что-то такое экстремальное, что мы не перейдем через это. Потому что все было перейдено", - рассказала артистка в интервью Славе Демину.

Руслана с мужем / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Так, у возлюбленных возникли серьезные разногласия во взглядах. Звезда говорит, что это обострилось после участия в Евровидении, когда муж начал вмешиваться в ее творчество. Александр предпочитал, чтобы Руслана была более сдержанна в высказываниях о "зависимости от сцены" и концентрировалась только на музыке. Это дошло до того, что пара оказалась в шаге от развода.

"Он говорил не показывать зависимости от сцены, а творить и делать музыку. Он зашел на мою территорию. Я говорю: "Саша, я не вижу уже нас вместе. Тем более, если ты не поддерживаешь меня и толкаешь свое". Он сказал: "Ну если ты уже так хочешь, то пусть будет все". И так сказал это спокойно с облегчением", — призналась звезда.

Руслана с мужем / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

К счастью, Руслана с мужем вовремя опомнились и поняли, что творят что-то не то. Поэтому передумали разрывать отношения. И со временем, по словам певицы, их брак хоть и не стал идеальным, но точно трансформировался.

"Настал этот день (развод – прим. ред.). Я поворачиваюсь к нему и думаю, что на меня нашло... Говорю ему: "Саша, я не смогу этого сделать". А он говорит: "Я не собираюсь никуда идти". И все, мы закрыли вопрос. И с тех пор я могу крикнуть, что "собираю чемоданы", но уже в шутку", — объяснила певица.

Напомним, недавно Руслана призналась, что у нее есть родственники, которые во время войны живут в России. Артистка объяснила, почему ее тетя не уехала оттуда и чью сторону поддерживает.

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