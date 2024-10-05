Известная украинская певица рассталась с мужем после пяти лет брака: "Очень больно"

Украинская певица SWOIIA, которая ранее выступала как Ассоль, сообщила об изменениях в личной жизни.

Так, SWOIIA разошлась с мужем, бизнес-аналитиком Артемом Тараненко, с которым была вместе около семи лет, из которых пять – в браке. Исполнительница не стала вдаваться в подробности. По ее словам, она до сих пор приходит в себя во время болезненного периода и до конца не собралась с мыслями. Однако говорит, что инициатором завершения романа стала именно она.

"У меня сейчас очень сложная ситуация. Семь лет вместе. Мы знакомы с ним с 2012 года. Я ему всегда говорила, что он для меня будет всегда очень близким человеком. Но иногда так случается и мы потеряли связь, к сожалению. Я в этом не могу пока копаться, потому что мне очень больно, что сейчас так происходит. Любая девочка, когда выходит замуж, хочет, чтобы это было навсегда. это чувствую даже физически. И я – не исключение. А сейчас оно как-то начало ломаться и я просто это чувствую даже физически. Это была моя инициатива. Было очень много разных моментов, которые мы не обсуждали, потому что я думала: "Ой, сейчас не время, сейчас война, еще там что-то. А потом просто взрыв произошел и все", – рассказала певица в интервью "Говорить Суханов".

SWOIIA с экс-мужем / Фото: instagram.com/swoiia

Напомним, недавно SWOIIA после выпуска песен в сотрудничестве с Потапом призналась, действительно ли он стал ее тайным продюсером во время войны.

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