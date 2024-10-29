Известная украинская певица разнесла предательницу Регину Тодоренко: "Забыла, откуда она"

Украинская певица Татьяна Пискарева высказалась о предательской позиции певицы и ведущей Регины Тодоренко, которую знала лично.

Так, исполнительница вспомнила опыт работы с Региной на одном шоу в "Фабрике звезд". Татьяна говорит, что тогда одесситка всегда проявляла лучшие качества. В частности, была целенаправленной. По ее мнению, это и поспособствовало началу ее карьеры в РФ.

"Она такая открытая, громкая была, яркая. Мне кажется, что когда она начинала строить какие-то отношения в России, то это было, во-первых, связано с ее целеустремленностью. Наверное, она считала, что Украина должна подчиниться ей только после того, как она покорит российский шоу-бизнес, я так думаю", — рассказала Пискарева в интервью РБК-Україна.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

К слову, во время полномасштабного вторжения ведущая не покинула РФ, где живет с 2017 года. К тому же, она публично не осудила войну на ее родине. В свою очередь Татьяна раскритиковала такую позицию Тодоренко и предположила, что предательница молчаливо поддерживает геноцид украинцев только из-за денег и состояния.

"Я думаю, что это деньги. Я думаю, что это статус денег. Она вышла замуж, знаете, насладилась, наверное, состоянием. Она просто забыла, откуда она и что она из себя представляет, и откуда она начала пить воду. А в этот колодец она просто плюет", — поделилась мнением украинская звезда.

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова также рассказала о своем отношении к коллеге и подруге Регине Тодоренко.

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