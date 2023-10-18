Известная украинская певица разорвала сотрудничество с Вакарчуком: что случилось

Украинская певица Кристина Соловий сообщила, что после 10 лет прекратила сотрудничество с музыкантом, лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Соответствующую информацию артистка обнародовала на странице в Instagram вместе с фотографиями, где изображена со своим экс-продюсером. Соловий поблагодарила Вакарчука, что в свое время он в нее поверил, помог выпустить альбом лемковских песен, поддерживал и делился ценными советами:

"Спасибо за исполненную мечту – записать альбом лемковских песен. Спасибо за ценные советы и бесценный опыт. Спасибо за веру и поддержку на моем головокружительном старте. Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени – Кристина Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба! Спасибо за все! Это было невероятное сотрудничество. И, едва ли не впервые в украинском шоу-бизе, она завершилась согласно договоренностям и без скандалов. Дальше – сама!" – написала Соловий.

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Также она пошутила, что теперь они с Вакарчуком могут попытаться перейти на "ты".

Напомним, что сотрудничество Кристины Соловий и Святослава Вакарчука началось еще в 2013 году. Тогда Соловий приняла участие в проекте "Голос країни", где пошла в команду Вакарчука. После этого музыкант стал продюсером начинающей певицы.

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Тем временем фаны исполнительницы считают, что теперь карьерой Соловий будет заниматься музыкант Сергей Жадан, которому активно приписывают роман с молодой артисткой. Кстати, недавно Жадан прокомментировал, действительно ли они с Кристиной встречаются.

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