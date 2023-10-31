Известная украинская певица разошлась со своим бойфрендом после пяти лет отношений

Lida Lee также назвала причину разрыва.
Известная украинская певица Lida Lee впервые призналась, что разошлась со своим бойфрендом.
Исполнительница крайне редко делится подробностями личной жизни. Известно, что пять лет она находилась в отношениях с бойфрендом, имя которого тщательно скрывала. Однако на днях Lida Lee откровенно призналась, что сейчас ее сердце свободно.
"Мне никто не делал предложение. Я не знаю, к счастью это или к сожалению. Могу сказать о том, что я сейчас свободная девушка", — рассказала артистка в проекте "Ранок у великому місті".
Lida Lee призналась, что разошлась с бойфрендом еще полгода назад. Причиной разрыва стало то, что пара поняла, что у них больше дружеские отношения, чем романтические.
"Разошлись более полугода назад. Никаких причин нет. Ты просто понимаешь, что вы превратились в очень классных друзей", — призналась артистка.
Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар намекнула на перемены в личной жизни. Фанаты подозревают, что знаменитость разошлась с мужем Александром Стояновым.
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